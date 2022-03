Après de longues négociations, les députés de la majorité de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PS-MR-Ecolo) ont finalement voté mercredi après-midi la réforme des rythmes scolaires annuels. Cette réforme, qui vise à faire correspondre davantage le calendrier scolaire avec le rythme chrono-biologique des enfants afin d’améliorer leur bien-être, la qualité de leurs apprentissages et de lutter contre les inégalités scolaires, devrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine.

Concrètement, une année scolaire s’organisera dorénavant sur une séquence de sept semaines de cours suivies de deux semaines de vacances. Les vacances de Toussaint et de Carnaval passeront en conséquence d’une à deux semaines tandis que les vacances d’été seront raccourcies de deux semaines.

La rentrée des classes aura lieu le dernier lundi du mois d’août au lieu du premier septembre et les cours prendront fin le premier vendredi de juillet au lieu du 30 juin. Selon ce calendrier, la prochaine année scolaire débutera donc le lundi 29 août 2022 et s’achèvera le vendredi 7 juillet 2023 dans l’ensemble de l’enseignement obligatoire mais aussi dans les académies et l’enseignement de promotion sociale.

Pour la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS), faire passer cette réforme n’aura pas toujours été de tout repos. Le PTB, les Engagés et Défi lui ont en effet reproché de contribuer à creuser le décalage entre les communautés et à nuire à l’enseignement en immersion. Le sondage en ligne de la DH de mercredi montre que les lecteurs sont également divisés sur la question. Près de 20 % estiment qu’il s’agit d’une bonne réforme mais 65 % des sondés auraient préféré que les Communautés s’accordent avant de bousculer les vacances en Wallonie et à Bruxelles.

Il n’est cependant pas dit que la Flandre et la Communauté germanophone ne se calqueront pas sur les écoles francophones dans les années qui viennent, le ministre flamand de l’Éducation Ben Weyts s’étant dit “ouvert au débat”quant à une future modification du calendrier scolaire en Flandre. “On a demandé l’avis du Conseil flamand de l’enseignement et du Conseil économique flamand sur une éventuelle réforme. On devrait en savoir plus d’ici juin et selon les résultats, nous nous prononcerons. Cependant, nous estimons qu’il y a d’autres priorités : la qualité de notre enseignement est en baisse, on fait face à une pénurie d’enseignants… Il y a d’autres problèmes plus urgents que le calendrier. Par ailleurs, nous avons réalisé un sondage auprès des parents d’élèves et il en ressort que 50 % seraient en faveur d’une réforme des rythmes annuels et 50 % contre. Il n’y a donc pas de consensus au sein de la société flamande.”, précise son porte-parole. Ce qui n’empêche pas le ministre de voir du positif dans la réforme. “Diminuer la durée des vacances d’été serait bénéfique pour les élèves les plus fragiles, surtout pour ceux qui ne parlent pas néerlandais à la maison et qui rencontrent une série de problèmes scolaires à cause de ça. Mais l’enseignement est une compétence communautaire depuis longtemps, la Communauté française a le droit de prendre ses propres décisions et de suivre son propre rythme. On lui souhaite beaucoup de succès dans ce projet et on observera avec intérêt ses effets sur les élèves.”

© D.R.