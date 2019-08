Puma, l’appellation est connue chez Ford. Mais celui qui arrive sur le marché à la rentrée n’a rien à voir avec le petit coupé qui circulait sur nos routes voici une vingtaine d’années.

Non, on vous parle ici d’un crossover urbain développé sur la plate-forme de la nouvelle Fiesta. Le look est pourtant totalement différent de cette dernière.