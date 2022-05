Le sujet refait de temps en temps surface en Belgique, le prix de nos passeports est bien plus élevé en Belgique que dans certains pays voisins. Selon les derniers tarifs émis par le ministère des Affaires étrangères, il faut compter 65 euros par adulte et 35 euros pour un enfant. Mais il s’agit là du tarif en procédure normale (une dizaine de jours de délai), sans taxe communale. Et c’est là que le tarif peut encore augmenter, puisque les communes belges peuvent fixer librement une taxe supplémentaire. Cela peut aller de quelques euros à une vingtaine d’euros. À titre d’exemple, on vous demandera 20 euros de taxe à Namur, 21 euros à Liège, 12,50 euros à Châtelet ou 10 euros à Lasne. A contrario, Saint-Josse a supprimé sa taxe communale, qui était il y a quelques années l’une des plus élevées du pays. Rappelons que ces taxes sont bien à payer par passeport, le budget peut donc vite grimper pour une famille qui prépare un voyage lointain.

