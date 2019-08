L’histoire de la Distillerie-Liquoristerie de Namur démarre en 2010 avec deux jeunes entrepreneurs, Matthieu Hannon et Gilles Praile, qui se lancent dans la vente de cocktails à base de fruits frais. Leur "Apéro Bar Mojito" est un succès et les encourage à lancer une gamme de pékèts et à se spécialiser dans la production de liqueurs et de spiritueux élaborés à partir d’alcools nobles, notamment de la poire cognac.





(...)