Une soixantaine de magasins étaient fermés ce mercredi en Wallonie.

Il y a un mois, la plupart des magasins Lidl étaient touchés par des mouvements de grève. Les fermetures étaient nombreuses, de quoi impacter les ventes et, donc, la clientèle. Après cinq jours de grève, un accord avait été trouvé et il était notamment question d’injecter 42 heures supplémentaires de travail par semaine dans les magasins et de renforcer l’équipe volante déployée dans les magasins où le personnel est absent pour cause de maladie. En outre, un calendrier de négociations a été défini jusqu’à fin mars 2022 pour poursuivre les discussions notamment sur la durée de travail.

(...)