Leandro Gaone n'en est pas à son coup d'essai. Plus de dix ans après avoir lancé l'ASBL PokerBelgique, encore active au casino de Namur, et plusieurs mois après avoir pris les rênes de la "poker room" du casino de Spa, le voilà à l'organisation d'un événement XXL dans le "Las Vegas européen". Rozvadov, petite ville située à l'ouest de la République tchèque, juste de l'autre côté de la frontière allemande, a en effet glané cette réputation de "meilleur spot" poker de toute l'Europe au fil des années grâce à son Kings Casino.Alors forcément, quand les "European Poker Series" de Leandro Gaone y font étape, cela fait du bruit et de nombreux joueurs belges vont se frotter à toute l'Europe. Le tournoi principal ("main event") de la semaine débute ce mercredi et devrait attirer plus de 1000 joueurs qui payeront tous 550 euros d'inscription dans l'espoir d'atteindre les places payées et les plus beaux prix. Le tournoi "warm up" (traduisez par "échauffement") de ce festival dont le prix d'entrée était de 150€ a attiré 871 joueurs, ce qui a permis à son vainqueur (Manfred Mair, un joueur italien) d'empocher 29.681 euros. L'homme a donc multiplié son investissement initial par 198, de quoi bien débuter le séjour en Tchéquie tandis que le meilleur belge, Olivier Liégeois, prenait la 6e place pour 4.034 euros de gains.Les festivités dureront jusque lundi et proposeront encore un large panel de tournois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel des European Poker Series