Il avait été filmé circulant sur la bande du milieu de l'E411. Mais il s'agissait en fait de Sophie Pendeville (RTL)

La vidéo, diffusée notamment sur notre site, a fait le buzz ce mardi matin : on y voyait le porte-parole de l'Institut Vias, expert en sécurité routière, monopoliser la voie centrale de l'autoroute E411 sur plusieurs kilomètres, sans se rabattre. Avant de finalement se garer sur l'aire autoroutière de Bierges. Benoît Godart est alors sorti de son véhicule, floqué du logo VIAS, pour se diriger vers le magasin de la station-service.

Un comportement répréhensible, punissable d'une amende de 116 €. Immédiatement, les commentaires ont fusé en réaction au caractère infractionnel du comportement du Monsieur Sécurité belge. Sous forme, parfois démesurée, du "Faites ce que je dis, pas ce que je fais."

Sauf qu'en réalité, il s'agissait d'un coup de com pour dénoncer les comportements inciviques de certains automobilistes. Dont les centristes. Derrière le volant, c'est en réalité l'animatrice de RTL, Sophie Pendeville, que l'on retrouvait. "Nous avons échangé nos places une fois arrivés sur le parking, confie Benoît Godart. Cette expérience a été menée dans le cadre de la nouvelle émission de RTL-TVI, "Make Belgium Great Again", qui sera diffusée dimanche et qui s'intéresse à la problématique. Ce n'est d'ailleurs pas ma voiture que l'on voit. Elle appartient à un membre de l'équipe d'RTL sur laquelle on avait posé des autocollants Vias."

Pourquoi avoir échangé les places ? "Il est évident que ma fonction chez VIAS s'y prêtait. C'était plus marquant ainsi. Pour autant, je ne voulais pas faire une infraction pour la dénoncer. Même si je ne suis pas parfait, je me dois de montrer l'exemple et je ne pouvais me résoudre à commettre cette infraction. Même pour sensibiliser."

Car c'est là tout l'objectif de cette vidéo : dénoncer ces comportements banalisés. "Qui sont considérés parmi les plus irritants par les automobilistes, chez les autres automobilistes."

Si beaucoup étaient tombés dans le panneau, ce n'était pas le cas de la DH qui avait flairé le coup de com. Le mutisme de Benoît Godart, habituellement prompt à répondre aux journalistes, immisçait le doute. Et la voix du passager de la voiture qui filmait celle prétendument conduite par Benoît Godart ressemblait furieusement à celle de Jonathan Lambinet, fondateur de la chaîne YouTube belge Would You React, qui se fait fort d'exposer nos comportements au moyen d'expériences sociales. Contacté par nos soins, Jonathan Lambinet n'avait pas souhaité s'exprimer, feignant l'étonnement.

Finalement, RTL confirmait cet après-midi qu'il s'agissait d'un teasing pour son émission. Plutôt bien réussi, le coup de com.