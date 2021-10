Pour cette édition du grand entretien,a rencontré le président de Gaïa.

Pour le grand public, Michel Vandenbosch est LE visage de la lutte contre la maltraitance animale en Belgique. D’ailleurs, dans la rue on se retourne parfois sur son passage en l’appelant "Monsieur Gaïa", assure-t-il. Depuis près de trente-cinq ans, l’activiste est sur tous les fronts : les chimpanzés du roi Baudouin, l’interdiction du transport d’oiseaux exotiques, la lutte contre la cruelle chasse aux phoques, l’interdiction des courses de chevaux dans la rue et de la vente d’animaux sur les marchés, c’est lui. À 60 ans, Michel Vandenbosch n’est toujours pas près de passer le flambeau. Il a accepté de nous rencontrer pour faire le point sur sa carrière et ses nombreux projets.

Comment est né votre engagement pour la cause animale ?

"Ça remonte à 1985, quand j’ai découvert que le roi Baudouin avait reçu trois chimpanzés en cadeau de la part de Mobutu, à l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance du Congo. À l’époque, c’était la coutume : quand des chefs d’État se rendaient en Afrique, ils recevaient des cadeaux vivants. Le Pape pouvait par exemple recevoir une girafe ou une gazelle. Pour le roi Baudouin, ça a été trois chimpanzés. L’un des trois est resté sur place et les deux autres sont arrivés en Belgique plus morts que vifs. Ils ont été embarqués dans des sacs et ils se sont retrouvés au palais royal. Un des deux singes est mort d’un arrêt cardiaque et le deuxième, une femelle nommée Maaike, a été recueilli par le zoo d’Anvers. J’ai décidé de dénoncer les faits car les chimpanzés sont une espèce protégée. Les faire venir en Belgique était donc complètement illégal. J’ai organisé une conférence de presse qui a rassemblé énormément de journalistes et c’est à ce moment précis que j’ai compris que j’étais fait pour ça."

(...)