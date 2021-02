Pour Christophe Cocu, président de la Ligue des familles, le recours au numérique représente une menace pour la gratuité scolaire.

"Le numérique a fait irruption dans les écoles et entraîne avec lui une fracture numérique très problématique. On le sait, tous les élèves n’ont pas forcément accès à un ordinateur à la maison. Certains doivent se contenter d’un écran de smartphone pour suivre les cours. Toutes les familles ne disposent pas non plus forcément d’une bonne connexion à Internet. Avec les cours à distance, on perd les élèves les plus précaires. On assiste aussi à un retour en arrière en matière de gratuité scolaire. Maintenant, les écoles vont pouvoir demander aux élèves de s’équiper avec du matériel informatique. C’est une des mesures phares du gouvernement et pour nous c’est problématique", déplore-t-il.