Les fêtes de fin d’année approchent, et toutes les occasions sont bonnes pour nous le rappeler. Et si la période n’est pas encore aux réjouissances loin du Covid-19 qui empêche certains événements, on peut tout de même profiter d’une soirée privée avec ses proches, ou d’un des marchés de Noël qui ont résisté au CST et à la vague de fermeture.

Ce vendredi, il y aura une autre occasion de préparer Noël, avec la journée internationale du pull de Noël.