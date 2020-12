En un peu moins de trente ans, les populations de moineaux se sont littéralement effrondrées dans les grandes villes de Belgique et d’Europe. À Bruxelles, la perte a été chiffrée à 95 pour cent depuis 1992 ! Les causes de la disparition de ces volatiles attachants sont multiples et bien identifiées : il s’agit de la disparition de leur habitat et de la raréfaction de leur nourriture mais aussi, et ça vient d’être découvert, de la propagation de maladies causées par le réchauffement climatique et qu’on ne trouvait pas dans nos contrées encore récemment.