Il y a près de quatre ans, en février 2016, la Région wallonne et celle de Bruxelles-Capitale s’alliaient pour mettre en place un nouveau concept dans les restaurants, le Rest-o-Pack. Reposant exactement sur le modèle du doggy bag, ces boîtes estampillées des logos des deux entités avaient pour but de sensibiliser restaurateurs et clients sur le gaspillage alimentaire. Mais, bientôt quatre ans après leur lancement, on ne peut pas dire que les Rest-o-Pack aient eu un grand succès. " Nous avons décidé d’arrêter la promotion et la production de nos boîtes ", nous confie-t-on du côté de Bruxelles Environnement. " Nous avons réalisé une étude sur l’impact de cette campagne. La majorité des restaurants (72 %) disent qu’ils ont observé une réduction du gaspillage alimentaire suite à leur participation à l’action Rest-o-Pack, mais cette réduction ne semble pas significative. "

Ainsi, peu de boîtes ont été distribuées (68 % des restaurants distribuent seulement 0 à 5 boîtes par semaine) et, surtout, ce qu’il reste dans les assiettes n’est pas conséquent en termes de poids. Plusieurs études ont montré que la plus grande part du gaspillage alimentaire généré par les restaurants provient des cuisines et non des retours assiettes.

Un bilan de distribution qui peut donc être qualifié de flop, même si les habitudes générales vont dans le bon sens, Rest-o-Pack ou pas. " Nous avons compté que 90 % des restaurants participant proposaient déjà des boîtes style doggy bags avant les Rest-o-Pack, permettant aux clients d’emporter leurs restes de repas. Parmi ces restaurateurs interrogés, 42 % ont observé une augmentation de la demande des clients en 2016, indique Delphine Biquet, pour Bruxelles Environnement. Plusieurs affirment que, depuis leur participation au projet, certains de leurs clients se sentent décomplexés d’emporter leurs restes, notamment grâce à l’autocollant sur la vitrine. Ce constat démontre que si la distribution de boîtes n’est pas essentielle, la communication vers le client est, elle, très importante. "

À Bruxelles, 150 restaurants ont bénéficié de Rest-o-Pack, et 18 000 boîtes ont été distribuées, sans qu’on sache combien ont été réellement utilisées.