Le Roi a accordé la grâce dans 13 cas en 2018. C’est deux fois plus qu’en 2017, où seulement 6 dossiers avaient pu déboucher sur un avis favorable du Souverain.

Selon nos confrères de la VRT, le ministre de la Justice, Koen Geens, le Palais royal a reçu 500 demandes de grâce durant l’année écoulée. Seulement 13 d’entre elles ont reçu une réponse favorable du Roi.

Tout qui est condamné par la justice et trouve cela injuste pour diverses raisons et/ou circonstances peut écrire au roi Philippe pour lui demander d’intervenir et de le gracier.

Il se retrouve dans l’article 110 de la Constitution. Le Souverain, sollicité, a "le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges". La grâce est habituellement individuelle et nominative.

Le Roi n’a pas à justifier ni à motiver sa décision. C’est ce qu’on appelle, en droit belge, le "pouvoir discrétionnaire".

Cette grâce est "une cause d’extinction de la peine". Autrement dit : elle n’efface pas la condamnation et ne porte que sur l’exécution de celle-ci. La condamnation figure toujours dans le casier judiciaire de la personne graciée.

Ce sont des personnes qui ont commis des délits mineurs et des infractions routières sans délit de fuite ou victime qui reçoivent la bonne nouvelle émanant du ministère de la Justice et signée par le Roi.

"Par exemple, une personne qui est en dialyse et qui s’est vu interdire de conduire et ne peut donc plus se rendre à la dialyse", explique le ministre à nos confrères. "En règle générale, le Roi n’accorde sa grâce que pour des infractions au code de la route lorsqu’il n’y a pas de délit de fuite, pas de victime et pas à une personne qui a conduit sous influence. Mais plutôt lorsque, en raison des circonstances, la punition devient plus sévère par la suite."

Le ministre de la Justice, conscient des critiques à l’égard de ce système, a toutefois affirmé qu’il était important que cela soit maintenu.

"Il peut y avoir des cas où une peine, bien que raisonnable et juste pour les faits en tant que tels, soit totalement injustifiée dans des circonstances spécifiques", a-t-il ajouté à la VRT. "Alors il doit y avoir une soupape qui vous permet de libérer un peu d’air. Parce que la personne impliquée, qui est, par exemple, en chimiothérapie ou qui a fait une fausse couche, se retrouve dans une situation totalement injuste."