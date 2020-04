L’annulation des examens ne signifie pas que tous les élèves passeront automatiquement en année supérieure.

C’est officiel depuis mercredi, les examens de fin d’année ainsi que les épreuves de certification externe (CEB, CE1D et CESS) sont annulés cette année, dans le but de gagner un maximum de temps en fin d’année pour rattraper la matière non vue pendant le confinement. Dans cette optique, les enseignants pourront donner cours jusqu’au 26 juin et disposeront de deux jours pour effectuer les délibérations de fin d’année.

"En annulant les examens et donc les délibérations, on gagne presque un mois, ce qui permettra aux écoles de se concentrer sur le pédagogique et d’avancer dans les apprentissages qui n’ont pas pu être vus pendant le confinement", précise Jean-François Mahieu, porte-parole de la ministre.