S’il est un secteur chahuté et oublié des décisions politiques, c’est bien celui du mariage. Pour mener à bien une union, il faut un ensemble de partenaires très variés, certains appartenant de fait à l’Horeca, d’autres à l’événementiel. Pour se faire entendre, une Fédération belge prestataire de mariages a pourtant vu le jour qui a œuvré ensuite activement à la rédaction du plan de relance de la Task Force Event Confederation, agissant pour la prise en compte des métiers et entreprises de l’événementiel. On le sait depuis samedi, ce secteur peut compter sur des rassemblements de 50 personnes en extérieur et 200 en extérieur/intérieur en juin prochain si les chiffres sont bons.

(...)