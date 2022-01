Il y a une semaine, le dernier Codeco présentait le fameux baromètre censé régir la vie des Belges dans les mois à venir, tant que la pandémie touchera notre pays. Via un code couleur, le principe était simple et plutôt intelligent : savoir à quoi s’en tenir et éviter de longs marchandages politiques. Mais la mise en place donne plutôt un outil simplement informatif qui n’évitera pas de nouveaux Codeco, de nouvelles propositions pour un secteur ou pour l’autre ou encore de nouvelles fermetures de secteurs, du moins si la situation devait se détériorer fortement.