De nombreuses études se sont penchées sur la qualité de notre sommeil, et toutes sont unanimes à ce sujet : les Belges dorment mal et pas assez. "Et ils sont très nombreux à s’en plaindre, cela risque de devenir un problème de santé publique. Même si l’on est dans la moyenne de nos voisins, c’est sûr qu’à l’heure actuelle la durée de sommeil a tendance à diminuer de manière importante. Par rapport au début du siècle, on a environ perdu de deux heures de sommeil", indique le Dr Matthieu Hein, psychiatre spécialisé dans le sommeil à l’hôpital Érasme.

(...)