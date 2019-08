Le sport se pratique généralement avant ou après les heures de travail. Par conséquent, de nombreuses personnes considèrent le sport comme une tâche difficile qui vient s’ajouter au reste. Raison pour laquelle Marten Van Riel, triathlète reconnu qui avait terminé 6e aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, propose des séances de sport entre collègues après les heures de boulot. Celui-ci encadrera votre première séance d’entraînement, et vous fournira tous les conseils nécessaires.

"Je pense que cet entraînement peut constituer une motivation amusante pour tout le monde en vue de stimuler l’esprit d’équipe, tout en apprenant également à découvrir de nouvelles valeurs d’un monde totalement différent", explique Marten Van Riel. "J’estime qu’il est extrêmement important de faire du sport ensemble. En effet, cela permet de développer l’aspect social de l’entraînement, tout en renforçant la motivation. Par ailleurs, la pratique d’un sport avec ses collègues suscite beaucoup d’émotions, et crée un lien intense de cohésion. Différents sports t’apprennent à collaborer, à persévérer, à se motiver mutuellement, mais il ne faut pas négliger les nombreux autres facteurs importants qui entrent en ligne de compte pour la cohésion d’une équipe, tant dans le cadre du travail, qu’en dehors de celui-ci."

Le concept des activités après le travail (after-work), qui vient tout droit des États-Unis, est déjà bien ancré dans nos mentalités. Boire un verre, manger un petit bout, et parfois même aller danser, tels sont les ingrédients d’une soirée de détente en compagnie des collègues. "Il va de soi que l’entraînement sera adapté au niveau et au type des participants. Si ces personnes possèdent déjà de l’expérience dans les sports d’endurance, l’entraînement peut être plus poussé que s’il s’agit de personnes qui n’ont pas l’habitude de pratiquer un sport", nous précise Marten.

À l’instar de l’activité physique, une alimentation saine et variée constitue un élément essentiel d’un mode de vie sain. C’est la raison pour laquelle les participants auront droit, au terme de la séance d’entraînement, à un délicieux repas préparé par la nutritionniste Stephanie Scheirlynck.

À l’heure actuelle, nombreux sont les livres et les avis au sujet d’une alimentation saine. "Stéphanie aidera à y voir plus clair afin de démêler le vrai du faux. En effet, une alimentation saine passe par une dose de bon sens. Cerise sur le gâteau, tous les membres de l’équipe recevront en fin de journée un goodie bag plein de surprises. Ainsi, vous pourrez vous atteler à la tâche chez vous", précise notre interlocuteur.

Sur base des candidatures, Marten Van Riel effectuera personnellement son choix parmi toutes les photos envoyées. "Il va sans dire que mon choix se portera davantage sur les envois de photos sportives qui se distinguent par leur créativité, voire leur côté amusant ou drôle. Mais ce ne sera pas le seul critère. En effet, je pense que mon attention sera également retenue par le groupe susceptible de me stimuler, ou de tirer le plus parti de mon entraînement. Dès lors, un groupe motivé et intéressé est donc également très important", conclut Marten.





