Pour un nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie, il est devenu impensable de fêter Noël sans offrir de cadeau à Minou ou Médor. Gageons que dans ce contexte de fêtes très particulier où les contacts sociaux devront être limités, chiens, chats, hamsters et perruches seront plus gâtés que jamais.

Les grandes enseignes ont bien compris la tendance et proposent chaque année un assortiment plus large et original.