Doublement inédit : Stromae aura marqué fort avec le lancement de sa chanson "L’Enfer" sur TF1 dimanche soir. Tellement que mercredi dernier, c’est l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par l’intermédiaire de son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui le remerciait. "Merci Stromae d’avoir abordé le sujet difficile du suicide dans votre dernier album", a-t-il commenté dans un tweet. "Il est si important de demander de l’aide si vous avez des difficultés et de soutenir ceux qui en ont besoin."

" Le suicide est un des sujets les plus délicats qui soient dans nos sociétés, on n’ose pas en parler, que l’on soit concerné de près ou de loin. On n’a pas les mots et beaucoup de personnes n’ont pas les outils non plus pour cerner la détresse sous-jacente derrière un suicide ou une tentative de suicide ", apprécie Alison Verlaet, chargée de communication pour l’ASBL Un Pass dans l’impasse, active dans toute la Wallonie.

