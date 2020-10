Les vétérinaires belges ont constaté une augmentation du nombre de chiens et chats concernés.

Les Belges ont tendance à donner trop de friandises à leurs animaux de compagnie et à sous-estimer les conséquences de ces habitudes sur la santé de leurs compagnons, c’est ce qui ressort d’une enquête effectuée par Royal Canin auprès de 1 000 Belges et 100 vétérinaires.

Selon cette enquête, sept propriétaires d’animaux sur dix pensent que leur animal a le poids idéal et seulement un quart d’entre eux pensent que leur animal est en surpoids. Pourtant, il s’agit d’une grosse erreur d’appréciation si l’on se rapporte aux constats dressés par les vétérinaires, qui affirment que plus de la moitié des chiens et des chats qu’ils auscultent sont en surpoids.

(...)