Une enquête auprès de 922 commerçants mené par le Syndicat neutre des indépendants montre clairement la tendance : la réouverture sur base de rendez-vous peut convenir à certains types de commerce et totalement desservir d'autres.

"Par contre, la réouverture, dans des conditions strictes et sûres et selon des directives claires, constitue bel et bien la solution. Les commerçants ont déjà démontré par le passé qu'ils pouvaient travailler en toute sécurité dans le respect de lignes directrices. Le problème se pose uniquement dans les rues et les centres commerciaux. Le SNI préconise donc la participation des entreprises de sécurité pour assurer, avec la police, un environnement sanitaire de qualité dans les centres commerciaux et les rues commerçantes. Tout pourra ainsi se dérouler en toute sécurité en assurant une répartition du flux de clients. Nous sommes favorables à l'introduction de notre concept ‘Shop Safe’ dès le 1er décembre, ce qui donnera à tous suffisamment de temps pour s'organiser. Nous ne devons pas non plus perdre de vue les professions de contact et l’horeca. Ils devront eux aussi avoir vendredi une perspective", souligne Christine Matthews, la présidente.

Le SNI compte pour ce faire sur trois piliers : l'entreprise, la sécurité et la responsabilité de tous les clients potentiels. Car "la majorité des commerçants n’est pas opposée au travail sur rendez-vous, comme le montre notre enquête, mais ils tirent néanmoins la sonnette d'alarme sur le fait que cela s’avère peu rentable et que leur liste de rendez-vous n'est pas remplie", réplique Christine Mattheeuws.

Un flux régulé, c'est possible

Car la situation se transforme peu à peu en catastrophe économique. Les chiffres d'affaires des derniers mois le prouvent jour après jour. La livraison et le click&collect ne rapportent que très peu et on peut même parler de catastrophe pour les magasins non essentiels. Selon des enquêtes du SNI auprès de ses membres, dans les circonstances actuelles, on constate encore une baisse du chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 90%, et cela alors qu’1 commerçant sur 3 ne disposait pas de réserves suffisantes avant même que la crise n'éclate. "Ajoutez à cela le fait que 2 sur 3 ne sont plus en mesure, malgré les mesures de soutien, de payer leurs factures ou les produits qui leur ont été livrés. La conséquence ? Des fournisseurs qui déclarent déjà qu'ils ne livreront plus tant que les factures n'auront pas été payées".

C’est surtout dans les rues commerçantes et les voies adjacentes qu’il faut davantage d’efficacité et de sécurité. Il ne faut donc plus de situations où tout le monde se bouscule mais bien un flux régulé, bien réparti. Le SNI plaide donc pour qu'en plus des mesures prises au niveau communal (au niveau organisationnel et communicationnel) pour y faire face, d'autres secteurs, comme les entreprises de sécurité, soient également déployés pour gérer les clients. Qui pourraient à nouveau flâner en cette période de pré-fêtes de fin d'année.

Enfin, le SNI demande que le comité de concertation de vendredi offre des perspectives pour l’horeca, comme en France. « Les établissements horeca de nos voisins du sud savent déjà qu’ils pourront rouvrir le 20 janvier. Ils peuvent ainsi se projeter et savent où ils en sont. Les professions de contact comme les coiffeurs et les salons de toilettage doivent aussi avoir des perspectives. Pour eux, travailler sur rendez-vous, comme ils le font en temps normal, est parfaitement possible à partir du 1er décembre. Sans oublier les ambulants qui vendent des produits non essentiels. Eux aussi sont interdits de travailler. Ils doivent pouvoir reprendre en même temps que les commerces physiques.

Le SNI propose également que l’on se penche sur la possibilité d’ouvrir tous les dimanches jusqu'à la fin de cette année.