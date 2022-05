On apprenait la triste nouvelle ce vendredi : Joe Garcia, le mari d'une enseignante tuée lors de la fusillade d'Uvalde, est décédé d'une crise cardiaque . Ses proches assurent qu'il est mort de chagrin après avoir perdu sa femme, Irma Garcia, avec qui il était depuis 25 ans.

Mais mourir de chagrin est-il possible ? Les traumatismes et autres maux qui nous touchent peuvent-ils l'affecter le cœur, au point qu'il s'arrête de battre ? Réponse avec Bernard Rimé, professeur émérite de psychologie à UCLouvain et Emmanuelle Zech, docteure en psychologie, professeure ordinaire et doyenne de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education à l’UCLouvain.