À la maison 60 % des salariés en télétravail le pratique depuis leur salon.

Avec le confinement, on est passé du "home sweet home" ou de cet endroit où dormir à un autre rapport à chez nous : pour certains, il est devenu étouffant et pour d’autres, ce fut le temps des (re)trouvailles.

" L’habitat a un rôle de bulle qui nous permet de nous retirer hors de la sphère sociale et professionnelle. Ici, tout se mélangeait et certains l’ont vécu comme une réclusion et notamment les jeunes, de 16 à 20 ans ", remarque Jonathan Collin, enseignant en Sciences sociales à la HE Vinci. " Il a fallu renégocier une manière de fonctionner, des conditions relationnelles vivables, faire rentrer le professionnel dans la sphère privée, et libérer un espace pour chacun. Retrouver une liberté chez soi dans ces conditions, ce n’est pas facile . "

25 % des salariés en télétravail ont installé leur bureau dans une pièce qui n’était initialement pas prévue à cet effet. 60 % travaillent depuis leur salon.

Pourtant, on y est parvenus : " Pour moi, la maison c’était en quelque sorte du boulot après le boulot, je ne me posais jamais" , raconte Nadège, 38 ans qui habite à Mons. "Et là, j’ai dû télétravailler, m’occuper des enfants et de leurs devoirs, voir mon mari tous les jours… Finalement, même si parfois c’est tendu, je peux dire que j’ai redécouvert mon chez-moi et ma famille ." Tout en expliquant que la terrasse, "la pièce en plus" a bien joué son rôle de bouffée d’air frais pour tout le monde.

Chez Ikea, on a d’ailleurs constaté au cours de la première semaine de réouverture "que les clients cherchaient plus de confort : ils achètent plus de canapés et de matelas. Les solutions de stockage sont également très appréciées. Le télétravail et les cours à la maison conduisent à la vente d’un plus grand nombre de solutions de bureau. Enfin, les gens investissent dans leur jardin et leur terrasse ", résume Colombine Nicolaï, la porte-parole.