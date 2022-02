Pour les PME, cette obligation n'est plus gérable, il faut des assouplissements rapides, demande le SNI. Cela ne signifie pas pour autant que les PME sont rétives au télétravail. « Plus de la moitié continuera en effet à l'appliquer après la crise mais en l'adaptant à leurs réalités, ce que le télétravail obligatoire ne permet que difficilement", explique le SNI.

"Le télétravail obligatoire 4 jours semaines a fortement distendu les liens sociaux entre les travailleurs. N'oublions pas non plus l'effet négatif du télétravail sur le commerce et l'horeca. Il n'y a pratiquement plus personne pour prendre un lunch à midi ou pour faire ses courses après le travail", souligne le SNI.

Le télétravail a par ailleurs une influence qui devient négative sur la productivité des employés pour 63% des employeurs, selon le SNI.

La ministre flamande Crevits favorable à l'abandon

La ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits s'est prononcée mercredi en faveur d'un assouplissement de la règle actuelle autour du télétravail. A deux jours d'un nouveau comité de concertation consacré à la pandémie de Covid-19, elle souhaiterait qu'on y revoie la règle de télétravail obligatoire avec une journée de retour au travail autorisée. Interrogée dans le cadre de l'émission Villa Politica (VRT), la ministre CD&V a estimé qu'on pourrait passer d'une obligation à une "recommandation forte".

"Nous commençons à voir les effets néfastes du télétravail obligatoire", a-t-elle justifié. "Nous devons tenir compte des personnes qui doivent travailler dans un petit appartement ou à leur table de cuisine".