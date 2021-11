Un comportement qualifié "d’inconscience" par Pascal Contremoulins, responsable de la sécurité routière au sein de la Sanef.

La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux et des médias au mois de mai dernier : on y voyait Andrew Brenner, sénateur de l’Ohio (États-Unis), prendre part à une visioconférence alors qu’il était au volant de son véhicule. Le politicien avait mis un filtre faisant croire qu’il était derrière son bureau mais avait été trahi, entre autres, par la ceinture de sécurité qu’il portait, ses mouvements de tête qui laissaient penser qu’il vérifiait les priorités lors des croisements de route et, in fine, par la disparition, à de multiples reprises, du filtre laissant dès lors apparaître l’habitacle de son véhicule.

(...)