C'est une application qui pourrait bien révolutionner le quotidien des automobilistes en mal d'amour. Une société française vient en effet de lancer un logiciel de rencontres permettant de prendre contact avec un autre automobiliste uniquement grâce à sa plaque d'immatriculation. Une sorte de Tinder de la route, en somme, créé après un simple constat : il arrive fréquemment que, dans des embouteillages, des automobilistes tombent sous le charme d'un ou d'une conductrice se trouvant sur la file d'à côté. "S'il veut lui parler, il n'a aucun moyen de la contacter", explique Tristan Berguer.

Partant de ce constat, il a donc créé Carimmat, une application qui permet de mettre des automobilistes en relation, uniquement grâce à leurs plaques d'immatriculation. A condition, évidemment, que les deux automobilistes se soient inscrits sur l'application en créant un profil avec des attributs élémentaires comme le pseudo, l'âge, une photo éventuelle et, évidemment, leur plaque d'immatriculation.

Le conducteur charmé peut alors contacter l'élu(e) de ses rêves, qui recevra une notification. Et pourra accepter ou non d'être mis en relation.

Si l'application a avant tout pour objectif de faire des rencontres, Tristan Berguer imagine d'autres fonctionnalités comme la possibilité d'envoyer un message à un automobiliste qui squatte votre place de parking ou devant votre porte de garage, ou même d'envoyer un message à l'auteur d'un délit de fuite pour l'inviter à se présenter chez vous pour faire un constat plutôt que de lui donner rendez-vous au commissariat de police.

"Une autre possibilité concerne la mise en vente de son véhicule, poursuit Tristan Berguer. On n'a pas forcément envie de mettre son numéro de portable sur sa voiture quand on la vend. On pourrait passer par Carimmat pour le faire."

L'application est accessible depuis quelques jours en France. Pour la Belgique, il faudra encore patienter quelques semaines. Mais si vous circulez en France, vous pourrez télécharger l'application et vous inscrire comme piéton pour entrer en contact avec un(e) automobiliste qui vous aura fait craquer.