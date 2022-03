Avec les températures qui montent et le soleil qui se profile, on aurait bien envie d’une tenue appropriée (lisez : légère) pour suivre le mouvement. Les robes et les couleurs ont fait leur grand retour en 2022, à porter maintenant avec des collants et/ou des boots mais aussi tout l’été : de quoi se sentir fraîche et stylée.

Et si les tendances donnent souvent des aperçus de robes de designer inabordables, voici le top des robes qui vont faire la nouveauté des beaux jours en gardant à l’esprit la notion de budget.

En avant donc pour les jolies robes de l’été qui semblent coûter 5 000 € mais qui valent moins de 90 € !

Les robes pull. La tendance la plus cool de l’été, à porter comme un long sweat et sans manche cet été. Avec des sneakers ou des boots à talons.

© D.R.



Les robes chemise. C’est la tenue tout-terrain, à choisir fluide pour un maximum d’élégance et à ceinturer avec une ceinture large.

© D.R.

Les robes bretelles. On tombera la veste dès qu’il fera plus chaud. En attendant, la robe à bretelle reste un must, surtout en format midi et froncées.

© D.R.

Les robes maxi et oversize. On adopte direct, tant c’est confort et stylé, avec des talons, des baskets, des bottines.

© D.R.

Les robes à fronces. Elles se portent mini en broderie anglaise ou longue et manches bouffantes, façon retour de plage.

© D.R.

Côté couleur, on optera résolument pour le coton blanc ou pour les tons bien acidulés et toniques avec des verts petits pois, des oranges safran ou francs, du bleu azur ou encore du mauve plus doux mais qui fonctionne bien avec la soie et les matières fluides.