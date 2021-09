Les automobilistes qui ont pris leur voiture pour se rendre au travail durant cette première semaine de septembre s’en sont certainement rendu compte : le trafic semble avoir considérablement augmenté au retour des vacances. Au point de revenir au trafic observé en 2019, à un temps où le coronavirus ne bouleversait pas notre vie ? La hausse perçue ces derniers jours est en réalité plus subtile. Et pour la mesurer, nous avons fait appel aux sociétés TomTom et Coyote. La première peut calculer, en temps réel via les GPS des voitures, le taux de congestion dans les plus grandes villes belges, la seconde peut calculer le nombre de ses utilisateurs qui ont pris la route chaque jour, et sur combien de kilomètres.