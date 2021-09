Le projet était dans l'air depuis avril 2020. Il vient d'être tué dans l'oeuf. Le projet de liaison ferroviaire, via les trains de nuit, entre Bruxelles et Malmö ne verra finalement pas le jour. Du moins en 2022. Et rien n'indique pour le moment qu'une telle liaison reliant la ville suédoise, située à 40 km à l'est de Copenhague (Danemark) voie un jour le jour.

En cause : un désintérêt manifeste des sociétés de chemins de fer européennes pour une telle liaison. Le ministère des transports suédois (Trafikverket), qui avait fait une étude pour déterminer quelles nouvelles lignes pourraient être les plus rentables, et deux ligne sont sorties du lot : la première devait relier la capitale Stockholm à la ville allemande de Hambourg. La seconde Bruxelles à Malmö. Un appel d'offres a été lancé par le Trafikverket. Et s'il y a bien eu des propositions pour la première, aucune pour la seconde malgré deux appels d'offres.. Conséquence notoire : aucune demande de concession d'horaire n'est parvenue à Infrabel.