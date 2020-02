À l’heure où les pouvoirs publics cherchent de nouvelles alternatives à la voiture, le vélo cargo se profile comme un moyen de transport de plus en plus privilégié.

À l’heure où les pouvoirs publics cherchent de nouvelles alternatives à la voiture pour décongestionner l’espace public, le vélo cargo se profile comme un moyen privilégié pour améliorer la mobilité dans les grandes villes.

Quasi inconnus à Bruxelles il y a encore cinq ans, les vélos cargo représentent aujourd’hui 4 % des vélos comptabilisés en heure de pointe. Autre fait marquant : en 2019, il est devenu le dispositif le plus prisé par les familles qui roulent avec des enfants. De 12 % en 2018, les cargos familiaux constituent aujourd’hui 30 % des vélos équipés pour le transport d’enfants.

"On constate que les familles bruxelloises s’équipent pour transporter leurs enfants à vélo et c’est une excellente nouvelle ! Cela prouve que grâce à l’amélioration progressive des infrastructures et à l’augmentation du nombre d’usagers, le sentiment de sécurité des cyclistes bruxellois s’améliore vraiment. Il y a encore beaucoup de travail à faire en termes d’infrastructures et de sécurisation du stationnement, pour rendre le vélo accessible à tous, particulièrement dans les quartiers les plus précarisés. Mais nous sommes en chemin et nous n’avons jamais été aussi motivés !", explique la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt.

De son côté, Decathlon propose désormais la livraison à domicile par vélo cargo électrique dans cinq villes supplémentaires. Après un projet pilote à Malines, Liège et Charleroi, la chaîne de magasins de sport a décidé d’étendre son système de livraisons durables à d’autres villes. Le magasin d’Evere proposera ainsi la livraison à domicile par vélo dans les deux heures suivant la commande dès cette semaine. Anvers, Gand, Bruges et Mons suivront au printemps. Ce sont les collaborateurs de Decathlon en personne qui pédaleront et permettront de la sorte de "verdir" la numérisation et l’e-commerce en hausse.

Le nouveau système de livraison par vélo est rapide et simple. Les clients qui passent une commande en ligne - du lundi au samedi entre 9 h et 17 h - se voient livrer leur produit chez eux le jour même s’il est de stock dans le magasin le plus proche.

Concrètement, les vendeurs de certains points de vente Decathlon distribueront les colis dans un rayon de 15 km. Il s’agit principalement de petits volumes (maximum 1,5 m et 20 kg), mais des livraisons plus importantes telles qu’un appareil de fitness sont aussi possibles.

Decathlon collabore pour ce faire avec Urbike, une société coopérative bruxelloise qui aide les entreprises à passer des livraisons en camionnette et en camion léger aux livraisons par vélo. Ces dernières se font au moyen d’un vélo cargo muni d’une remorque avec un conteneur de 1,5 m3 qui peut embarquer 200 kg de marchandises.

"Les livraisons par vélo, 100 % neutres en CO2, représentent l’avenir pour les centres-villes. Pour info, les clients paient 5 euros pour une livraison le jour même : les commandes effectuées avant 13 h sont livrées entre 14 et 16 h, celles passées avant 17 h entre 18 et 20 h. Il est également possible d’opter pour une livraison express (10 euros) si l’on souhaite recevoir sa commande dans les deux heures. L’offre peut varier légèrement d’un magasin à l’autre", conclut Ina Vandercappellen, responsable Last Mile Decathlon.be.