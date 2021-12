Le nombre de prêts pour acheter un vélo électrique en forte croissance en Belgique.

La mobilité douce et les véhicules écologiques ont la cote dans le royaume. C’est ce qu’il ressort d’une étude sur les prêts souscrits par les Belges auprès de la banque BNP Paribas Fortis. "Le prêt à tempérament mobilité attire de plus en plus de clients et clientes : selon nos statistiques, un prêt à tempérament sur deux est destiné à financer l’achat d’un véhicule et plus d’un prêt sur trois est destiné à un véhicule écologique."

Consciente que les Belges cherchent de plus en plus à adapter leurs habitudes de mobilité en fonction de l’urgence climatique, la banque a, dès 2018, saisi l’opportunité pour proposer des taux d’emprunt "écomobilité". C’est le vaste succès de ces formules qui amène l’institution à déclarer que les Belges sont animés d’une "volonté de se déplacer en produisant moins de carbone et de particules fines".