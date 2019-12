Qui dit vendredi 13 dit souvent gros succès pour les produits de la Loterie.

Votre chemin croise celui d’un chat noir alors que vous vous rendez dans votre point de vente ? Cool, parce que cela pourrait bien vous porter chance !" , annonce la Loterie nationale, à l’occasion de ce vendredi 13.

Si pour un certain nombre de Belges, le vendredi 13 rime avec malheur et malédiction. Pour beaucoup d’autres, il est plutôt synonyme de fortune. Quoi qu’il en soit, la Loterie profite de cette date particulière pour proposer un extra Lotto avec un jackpot à 3 millions d’euros. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un tirage qui vient s’ajouter aux tirages habituels. Le mois de décembre comportera trois tirages extraordinaires de ce type. Celui de ce vendredi ouvrira le bal.

La Loterie mise beaucoup sur les tirages spéciaux, ces derniers connaissent généralement un succès retentissant.

"On s’attend à ce que l’extra Lotto fonctionne bien. En général, on constate également une augmentation des ventes des autres produits ces dates-là. Lors d’une semaine avec un vendredi 13, les ventes hebdomadaires des billets à gratter augmentent environ de 20 %. Pour le tirage Euromillions d’un vendredi 13, on constate généralement une augmentation des mises d’également 20 % " , indique Jérémie Demeyer, porte-parole de la Loterie nationale.

"Il est donc clair que la superstition du vendredi 13 existe en Belgique et qu’elle a un impact sur les ventes des produits de la Loterie nationale. Cela constitue un chiffre d’affaires supplémentaire d’environ 5 millions et en moyenne, un nouveau millionnaire. Et surtout, des moyens supplémentaires pour soutenir des bonnes causes."