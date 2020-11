Benjamin Simmenauer est professeur à l’Institut français de la mode. Il évoque, pour nous, les rapports entre les groupes sociaux et le vêtement.

À quoi sert un vêtement?

“L’évidence veut que les vêtements aient une raison d’être fonctionnelle, pudique et décorative. Ils sont censés protéger du froid comme de la chaleur celles et ceux qui les portent mais ils servent aussi à les couvrir afin qu’ils échappent, plus ou moins, au regard de l’autre, tout en exerçant un effet d’attirance du fait de leur élégance. Mais le vêtement peut aussi remplir une fonction de communication. Il n’est sans doute pas un langage en soi mais il arrive qu’il adresse aux autres un message à décrypter et à interpréter. En cela, il peut s’agir d’un outil de communication par lequel un individu signe en quelque sorte son identité ou son appartenance à un groupe.”

(...)