Historiquement, la légalisation du cannabis a plutôt été un combat de la gauche, là où la droite se positionnait sur une approche plus punitive. Mais depuis que le Canada et la Californie ont démontré que la marijuana avait un poids économique, les choses ont tendance à se brouiller.

En Belgique, la répression pure et dure n’est plus forcément prônée par les partis. Ce que l’on observe, c’est que la Flandre, politiquement plus à droite, est globalement plus opposée à des assouplissements des lois sur la consommation de cannabis que son voisin wallon, où les partis de gauche sont majoritaires. En Wallonie, seul le CDH est encore opposé à une légalisation.

"Le PS veut changer radicalement d’approche. Il est plus que temps de mener une véritable politique de santé publique en matière de cannabis et de mettre fin à l’hypocrisie qui règne dans ce domaine", commente Paul Magnette. Pour le président des socialistes, la mise en place d’une politique de santé publique (prévention et réduction des risques) est impossible avec la pénalisation. Le PS veut donc "réglementer" le cannabis, soit légaliser mais en fixant des balises très sévères.

