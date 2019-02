Deux ex-Miss dans le concours



« Je vous rappelle qu’on est champion du monde hein les belges! », charrie d’emblée l’énergique chauffeur de salle. En plus d’un jury de stars (Adriana Karembeu, Paul Belmondo, Iris Mittenaere, Sandrine Quétier, etc.) et d’un échevin d’Oreye parmi les candidats masculins, le concours « concurrent » de Miss Belgique fait la part belle à d’anciennes Miss Namur. A commencer par Zoé Brunet, première dauphine de Miss Belgique 2018 qui a terminé 19e à Miss Univers.

Ou encore l’actuelle première dauphine, alias la namuroise de 19 ans Elodie Duchesne. Même Darline Devos, présidente du comité Miss Belgique et Miss Belgique 2018 Angeline Flor Pua (histoire de s’en inspirer et d’éviter un nouveau flop de leur élection?) font partie des convives de ce concours présenté par Virginie Claes (Miss Belgique 2006) et Michel de Maegd. « Même s’il y a des gilets jaunes dehors, je n’ai pas peur car j’ai mon garde du corps personnel, plaisante Monsieur RTL Info. Avec Virginie, j’ai ma bombe lacrymogène à moi (sourire)! »



Plus de détails sur cette 15e édition (diffusée au printemps prochain sur Plug RTL et présentée par Jean-Michel Zecca depuis les coulisses), ainsi que les noms des gagnants, dans votre édition DH de ce lundi.

Midi tapante sur les champs ce dimanche matin. Un car belge est stoppé net, 50 mètres plus bas que l’Arc de Triomphe. Combis policiers, vigipirates et barrières nadars, l’avenue est quadrillée suite aux gilets jaunes de la veille et à la journée sans voitures du jour. Au programme? Fouilles des sacs et fouille au corps pour chaque candidat voulant se diriger vers le Lido. Des centaines de personnes sont en effet venues de Belgique venant pour souffler les quinze ans du Top Model Belgium entouré d’un parterre d’invités prestigieux.