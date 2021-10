Il y a 50 ans du 12 au 16 octobre 1971, l’Iran célébrait les 2.500 ans de la naissance de l’empire perse. Le Shah d’Iran et l’impératrice Farah dessinent le projet d’un grand événement qui permettra de focaliser l’attention du monde sur l’Iran. Pari réussi, 50 ans plus tard, les fêtes de Persépolis sont bien dans les Annales de l’Histoire.

Pour que tout soit à la perfection malgré une chaleur de plus de 35 degrés, c’est une petite ville qui est créée avec des chapiteaux et petites tentes de luxe pour les chefs d’Etat et souverains. Le personnel du restaurant parisien Maxim’s a été appelé en Iran pour veiller aux banquets successifs. Si des artisans et entrepreneurs locaux ont aussi contribué à la bonne organisation des cérémonies, vins, champagne, nourriture et alcools ont été envoyés d’Europe. Le caviar (on en servi une tonne) était bien entendu iranien.

Dans le désert, plus de 1.700 soldats iraniens vêtus de costumes historiques prennent part à différents tableaux immortalisant les grandes dates de l’empire. Une ardoise finale de 300 millions d’euros actuels.