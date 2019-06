On craint souvent de prendre sa voiture lorsqu’il neige mais la prendre en cas de canicule n’est pas moins risqué, que du contraire… La combinaison d’un temps sec, relativement chaud et ensoleillé pour la saison est la situation météorologique influençant le plus fortement le nombre quotidien d’accidents. Dans ces circonstances, le nombre moyen d’accidents corporels enregistrés par jour est 18,5 % plus élevé que lorsque la météo est "normale". (...)