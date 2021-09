En un an et demi, on a bien vu que l’explosion des commandes en ligne liée au premier confinement est devenue structurelle. Et pour acheter en ligne, les méthodes de paiement évoluent aussi. S’il fallait passer obligatoirement par une carte de crédit il y a encore quelques années, de plus en plus de plateforme proposent également de payer via Maestro. Dernièrement, BNP a lancé une nouvelle carte de débit, qui donne également la possibilité de payer par Visa, tout en étant débité de son compte à vue. Justement, Visa a mené une étude sur les dépenses des Belges ces derniers mois, tout en s’intéressant aux mois et années à venir. On apprend ainsi qu’environ un tiers des Belges (35 %) déclarent avoir réalisé plus souvent des achats en ligne depuis le début de la crise sanitaire. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (39 %) et les moins de 34 ans (40 %). "La fermeture temporaire des magasins physiques à la suite des mesures de lutte contre la Covid-19 a bien sûr joué dans cette augmentation, mais il est intéressant de constater que les Belges sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’e-commerce - dans l’immédiat mais aussi à plus long terme", indique Jean-Marie de Crayencour, Country Manager Belgique et Luxembourg chez Visa.