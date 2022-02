Les voix s’élèvent pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes dans le milieu universitaire. L’auditorat du travail du Brabant wallon a confirmé qu’une plainte pour harcèlement sexuel à l’UCLouvain est actuellement à l’instruction. "J’ai eu connaissance de faits très graves qui vont de paroles blessantes à des mains aux fesses, des obstacles dans la carrière professionnelle ", avait déclaré le professeur et climatologue Jean-Pascal van Ypersele, évoquant aussi des "tentatives de viol" et des "baisers forcés dans des couloirs par des personnes en position d’autorité".