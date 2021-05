Le Fonds de soutenabilité titres-services lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux dangers qu’encourent les aides ménagères sur leur lieu de travail. On dénombre en effet pas moins de 3 900 accidents par an et une aide ménagère sur dix ne se sent pas en sécurité en exécutant son travail.

"Tout comme à l’usine ou au bureau, le travailleur a droit à un environnement de travail sûr et sain", indique Peter Van de Veire, directeur général du Fonds de soutenabilité.

"C’est pourquoi nous lançons une grande campagne de sensibilisation à destination des personnes qui font appel aux aides ménagères. Bon nombre des accidents qui surviennent sont dus aux mesures de précautions insuffisantes pour sécuriser les lieux. Des interventions simples pourraient les éviter, par exemple des pièces bien rangées, des appareils électriques en bon état et l’absence d’animaux domestiques dans les pièces où travaille l’aide ménagère. Mais il faut également accorder une plus grande attention à du matériel de travail sûr, ergonomique et hygiénique."