La crise du coronavirus a provoqué et révélé de nombreuses situations de détresse sociale et psychologique parmi les étudiants de l’enseignement supérieur. Face à ce constat, les hautes écoles et universités n’ont pas eu d’autre choix que de faire preuve de réactivité pour apporter tant bien que mal leur aide aux étudiants dans le besoin, quitte à puiser dans leurs réserves.

"On a vite senti qu’il fallait qu’on aide nos étudiants d’un point de vue matériel et psychologique. Heureusement, on avait des réserves mais malgré ça, les aides supplémentaires étaient bien nécessaires et pour la première fois on a un solde négatif. Les subsides complémentaires sont largement épuisés" , explique Pierre Smets, directeur de la haute école Galilée, où s’est rendue vendredi matin la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny.