Pour contrer la solitude et le stress lié au coronavirus, les animaux sont d’un précieux secours.

Confinés depuis un mois, de nombreux Belges passent quasiment 24 heures sur 24 avec leur animal de compagnie. Pour les chiens et les chats, notamment, c’est un changement parfois radical avec lequel visiblement tout le monde s’accorde à merveille.

Car, si les maîtres ressentent davantage de stress lié à cette situation sans précédent, il semblerait que les chiens et chats soient un précieux soutien en ces temps difficiles. "En effet, près de 45 % des maîtres déclarent que leur animal de compagnie les aide à se détendre. Cela est encore plus fréquent chez les femmes (49 %) que chez les hommes (39 %). Et 38 % des maîtres trouvent l’affection dont ils ont tant besoin en ce moment auprès de leurs animaux. Un animal de compagnie est aussi le meilleur remède contre la solitude pour trois personnes sur dix. Ce sont surtout les maîtresses qui se sentent plus fortes avec leur fidèle compagnon à quatre pattes à leurs côtés (femmes : 35 % ; hommes : 22 %)", indique Royal Canin, au regard des résultats d’une enquête menée auprès de 1 000 Belges.

(...)