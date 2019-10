L’Union wallonne pour la protection animale (UWPA), association qui regroupe un ensemble de refuges wallons, lance un projet inédit visant à soutenir les personnes en grande précarité qui vivent en rue ou en centre d’hébergement avec des animaux. Des assistants en soins vétérinaires assureront désormais un suivi de l’état de santé de ces compagnons de vie et distribueront de la nourriture.

Cette action aura également pour but de sensibiliser et d’apporter un maximum d’informations pour plus de bien-être animal.

(...)