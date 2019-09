Société Presque un cinquième des Belges ont déjà utilisé des applications de rencontres. Mais le résultat les déçoit.

Les applis de rencontres ne laissent personne indifférent, même ceux qui ne les ont jamais utilisées ont un avis dessus !

Dans son dernier numéro, Test-Achats a donc cherché à faire la lumière sur ce sujet en interrogeant plus de 10 000 Belges entre 18 et 69 ans : 23 % d’entre eux ont déjà fréquenté ces applis et 9 % étaient engagés avec elles au moment de l’enquête.

Et pour ces quelque 2 000 personnes, ce n’est pas vraiment la joie et la bonne humeur qui prévalent !

(...)