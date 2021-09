La fin de l’été marque traditionnellement le retour des araignées dans les maisons et appartements. Peut-être en avez-vous aperçu une récemment. Il n’est en effet pas rare en cette période de croiser des tégénaires, ces grosses araignées brunes et poilues qui terrorisent tant de personnes. Pourtant, il n’y a pas de raison de paniquer : ces bestioles sont inoffensives et leur présence est normale et positive.

"À la fin de l’été et au début du printemps, les araignées qu’on trouve dans les maisons sont des tégénaires mâles qui vont quitter leur toile pour se mettre à la recherche d’une femelle avec qui ils vont pouvoir se reproduire. On les trouve alors dans les éviers ou les baignoires où elles se retrouvent coincées. En fait, ces araignées se trouvaient déjà dans la maison mais elles sont simplement plus actives à cette période", explique Sébastien Renson, écopédagogue au Cercle des naturalistes de Belgique.