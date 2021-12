Il y a un an, les vendeurs de feux d’artifice faisaient grise mine. Si leurs magasins avaient pu rouvrir à l’approche des fêtes, les clients n’étaient pas du tout au rendez-vous, sans compter l’annulation des événements publics. Cette année encore, les rassemblements seront plus que limités et les artificiers perdront de l’argent, mais les fêtes privées auront bien lieu. Et cela change tout, visiblement.