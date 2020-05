Artistes, techniciens du spectacle, restaurateurs… Ils sont nombreux à prétendre, de façon justifiée, au titre d’oubliés de la crise. Mais il est certaines professions dont personne ne parle. Jamais. Les attachés de presse sont de ceux-là. Pourquoi ? "Parce que les gens ne savent pas ce qu’est ce métier", explique Valérie Corneli,s qui était à la tête d’une agence de communication avant que la déferlante coronavirus ne la contraigne à se reconvertir (lire ci-dessous).

Et pour cause, les attachés de presse sont véritablement des femmes et des hommes de l’ombre. "Notre savoir-faire consiste à faire savoir, explique Emmanuel Deroubaix, figure bien connue du milieu. Nous sommes l’interface entre le monde culturel et les médias. Notre travail consiste à provoquer un focus médiatique sur des spectacles, des films, des disques, des livres ou des expositions et de provoquer in fine l’adhésion du public sur les projets dont nous assurons la promotion. Nous sommes un métier méconnu, souvent négligé et pourtant essentiel à la promotion des artistes, des concerts ou des festivals."