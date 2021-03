Demandez à un piéton ce qui l’exaspère le plus chez les autres usagers de la route, il vous dressera une liste interminable de griefs. Faites en de même avec un automobiliste, un cycliste ou un motard, il y a de fortes chances qu’il vous dresse une liste tout aussi importante de récriminations.

Entre l’usage du GSM au volant et l’absence de clignotant, la traversée de piétons hors des clous ou encore les cyclistes qui roulent sur le trottoir, le nombre d’infractions au code de la route commises quotidiennement est exorbitant. Et les plus de 5 millions de procès-verbaux dressés chaque année en Belgique ne sont sans doute que la partie émergée de l’iceberg.