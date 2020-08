La naissance d’un bébé animal est toujours présentée comme un évènement et attire de nombreux visiteurs.

Ce samedi 8 août, Bao Di et Bao Mei les jumeaux pandas nés à Pairi Daiza fêteront leur premier anniversaire, entourés de leurs soigneurs et d’un nombre limité de visiteurs. Les bestioles qui pesaient moins de 170 grammes à la naissance ont bien grandi. Elles pèsent désormais 35 kilos et sont plus joueuses que jamais selon le parc wallon qui avait qualifié la naissance "d’évènement historique".

Depuis plusieurs années, les heureux évènements se succèdent dans les parcs animaliers. En juillet, Pairi Daiza annonçait sur sa page Facebook la naissance de cinq petits suricates et deux pandas roux sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l’année, une trentaine de mammifères et plusieurs dizaines de poissons et d’oiseaux ont vu le jour dans le parc.

"Ces derniers mois, on a eu de nombreuses naissances : deux rhinocéros blancs du Sud en novembre, un hippopotame en février, deux takins dorés fin mars, un cerf du Père David en avril, une otarie, deux buffles, un paresseux, un goral gris (NdlR : une sorte de mouton), des daims, des bébés pandas et des suricates. Régulièrement, les soigneurs ont de bonnes surprises et découvrent de nouveaux petits dans les enclos" , explique Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza. Mais le parc hennuyer n’est pas le seul à avoir communiqué des naissances ces derniers mois.

Un peu plus au sud, le parc du domaine des grottes de Han a annoncé récemment plusieurs heureux évènements dont la naissance de six louveteaux arctiques et de deux petits gloutons.